Zwischen Rastatt und Iffezheim hat sich am Freitagabend ein schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. An der Kreuzung der L75 mit der Badener Straße kam es zu einem Zusammenstoß, an dem auch ein Einsatzfahrzeug der Bundespolizei beteiligt war.

Der Streifenwagen war mit Sondersignal gegen 18.15 Uhr in den Kreuzungsbereich eingefahren und dort mit einem Audi und einem Mercedes zusammengestoßen. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuginsassen verletzt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Zwei Beamte der Bundespolizei sowie die 69-jährige Fahrerin und ihre Beifahrerin im Mercedes wurden in umliegende Kliniken eingeliefert.

Der 48 Jahre alte Fahrer des Audi wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An den drei Fahrzeugen, die alle abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich.

Die Unfallstelle war vorübergehend für den Verkehr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Verkehrspolizei in Baden-Baden übernommen.