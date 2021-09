160.000 Euro Preisgeld

Torquator Tasso gewinnt Großen Preis von Baden in Iffezheim

Der Galopper des Jahres hat sich den Sieg im 149. Großen Preis von Baden gesichert. Der vier Jahre alte Hengst Torquator Tasso setzte sich am Sonntag auf der Galopprennbahn in Iffezheim in einem spannenden Finish gegen Derbysieger Sisfahan durch.