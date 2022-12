Trinkwasser in Iffezheim wird teurer

Nicht nur Abwasser, auch Trinkwasser wird in Iffezheim teurer. Das sind die Gründe.

Ein weiteres Mal werden die Iffezheimer Bürgerinnen und Bürger tiefer in die Tasche greifen müssen: Nachdem in der vorherigen Sitzung die Preise für die Abwasserbeseitigung angehoben wurden, stimmte der Gemeinderat in der letzten Sitzung des Jahres einer Erhöhung des Trinkwasserbezuges um mehr als 50 Cent zu.

Wie aus der Sitzungsvorlage hervorging, liegen der Kostensteigerung deutliche Erhöhungen bei den Energiekosten (15.000 Euro), der Anpassung der Unterhaltungskosten für das Leitungsnetz (17.200 Euro), sowie die auf 3,05 Prozent gestiegenen kalkulatorischen Zinsen (34.233 Euro) zu Grunde.

Den mit 65.000 Euro größten Batzen machen jedoch die Betriebsführung und die Kosten für die Wasseraufbereitung aus. Zu den Kosten für die Wasseraufbereitung zählen zum einen die Abschreibungen für die gemeinsam mit Hügelsheim betriebene Verbundleitung in das Grundwasserwerk Sandweier, zum anderen die Kosten für die dortige Reinigung des im Oberwald geförderten Grundwassers von per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC/PFAS).

Gemeinde muss schärfere Grenzwerte für Trinkwasser einhalten

Nach der Reinigung wird das Trinkwasser in die Leitungssysteme der beiden Gemeinden gepumpt. Die Verwaltung geht davon aus, dass 2023 bereits eine Zumischung von gereinigtem Wassers notwendig wird, um die verschärften EU-Grenzwerte für das Trinkwasser der beiden Nachbargemeinden einhalten zu können.

Bereits bei der Vorstellung der im vergangenen Jahr fertiggestellten Verbundlösung sei auf die damit einhergehende Kostensteigerung hingewiesen worden, so Bürgermeister Christian Schmid (parteilos). Zunächst wurde ein Satz von 61 Cent je Kubikmeter kalkuliert, der jährlich zum 1. Januar neu kalkuliert wird. Martin Schäfer (FWG) wies darauf hin, dass die vom Gemeinderat im November 2020 aus mehreren Alternativen ausgewählte Lösung, die für Iffezheim optimale und wirtschaftlichste sei.

Unisono stimmte der Gemeinderat der Anhebung der Trinkwassergebühr von netto 1,57 Euro je Kubikmeter auf 2,06 Euro je Kubikmeter zu. Hinzu kommt ein Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent, so dass der nicht vorsteuerabzugsberechtigte Bürger 2,20 Euro für 1.000 Liter Wasser zahlen muss.