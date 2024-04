Unbekannter schlägt Autoscheibe ein und stiehlt Tasche

Ein Dieb hat am Montagnachmittag in Iffezheim eine Autoscheibe eingeschlagen und eine Handtasche gestohlen. Die Polizei ermittelt nun.

Ein unbekannter Täter hat am Montag zwischen 15.15 und 16 Uhr in Iffezheim die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen. Die Polizei teilte mit, dass das Fahrzeug in der Straße "An der Staustufe" auf einem Parkplatz geparkt war. Im Fußraum des Fahrzeugs fand der Dieb eine Handtasche und entwendete sie samt Inhalt.

Polizei sucht Zeugen

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, bittet die Polizei, sich unter (0 72 22) 76 10 zu melden.