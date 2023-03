Unbekannter verschafft sich Zutritt zu Wohnhaus in Iffezheim

Ein Eindringling ist am Dienstagabend in ein Anwesen in Iffezheim eingebrochen. Der Täter durchwühlte alle Räume im Innern des Hauses.

Ein unbekannter Einbrecher verschaffte sich am Dienstag in der Zeit zwischen 17.45 und 20.15 Uhr durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße „Im Sand“ in Iffezheim. Wie die Polizei mitteilte, durchwühlte der Täter im Innern sämtliche Räume.

Ob der Unbekannte etwas gestohlen hat, ist laut Angaben der Polizei noch unklar. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen.