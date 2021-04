Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw auf der B500 in Iffezheim hat sich eine 23-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Der Pkw war auf die Gegenfahrbahn geraten.

In Iffezheim ist eine Autofahrerin mit einem Lastwagen zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die 23-Jährige war nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen auf der B500 nach der Kreuzung zur L75 von Frankreich kommend in Richtung Baden-Baden unterwegs und überholte nach der ampelgeregelten Kreuzung mehrere Lkw.

Beim Wiedereinscheren touchierte sie mit ihrem Peugeot den Lastwagen eines 33-Jährigen. Der Pkw wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort kollidierte die Frau mit einem entgegenkommenden Lkw eines 52-Jährigen.

Die junge Frau wurde in eine Klinik eingeliefert. Die B500 war während der Bergungsmaßnahmen bis gegen 8.30 Uhr gesperrt, so dass sich in Richtung Frankreich ein Lkw Rückstau bis auf die A5 bildete. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 15.000 Euro.