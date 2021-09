Der Weg ins Finale ist steinig. Dennoch zieht Robin Jäger bei der Casting-Weltmeisterschaft in der Disziplin „Gewicht Weit, Einhand“ in die Runde der besten Acht ein. Der erste Wurf sitzt, der Iffezheimer ist Weltmeister. Bis sein tschechischer Mitstreiter zum ganz großen Wurf ausholt.

Platsch. Da ist Robin Jäger erst mal ordentlich nass. Zu seinem Empfang in Iffezheim werden dem 17-Jährigen zwei Eimer Wasser über den Kopf geschüttet. Zuvor hat der Casting-Sportler von der Anglerkameradschaft (AK) Iffezheim seine Konkurrenz bei der Casting-Weltmeisterschaft im polnischen Szamotuly nass gemacht. Robin Jäger ist frischgebackener Vizeweltmeister in der Weitwurf-Disziplin.

Der Iffezheimer war im Finale sogar nach der ersten Runde auf Platz eins. „Für 20 Minuten war Robin Weltmeister“, erzählt sein Trainer Andreas Kirchner stolz. Bis zum letzten Durchgang lag Jäger an der Spitze. „Ich habe 69,32 Meter weit geworfen“, sagt er. Im Finale sind die besten acht Werfer. Sie schleudern hintereinander das rund 75 Gramm schwere Gewicht so weit es geht ins Feld. „Dann ist sein tschechischer Mitstreiter doch noch gekommen“, berichtet der Trainer. Am Ende trennt Jäger nur etwas mehr als ein Dreiviertelmeter vom Weltmeistertitel.

„Bei Robin war technisch alles gut“, analysiert Kirchner. Bei seinem letzten Wurf im Finale habe er nochmal richtig „drauf gehauen“. Das war für die 0,18 Millimeter dünne Schnur wohl zu viel. Das Gerät hält nicht Stand. Der Knoten, der an dem Gewicht befestigt ist, löst sich. Der Wurf ist ungültig. „Vizeweltmeister wird man auch nicht alle Tage“, betont Kirchner.