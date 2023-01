Winterzauber in Iffezheim ist eröffnet – Besucher finden Ambiente toll

Nach mehr als einem Jahr Planung begannen Ende Dezember die Aufbauarbeiten für den ersten Iffezheimer „Winterzauber“. 40 Schausteller und Aussteller verwandelten den Rennplatz der Galopprennbahn im Laufe einer Woche in eine knallbunte, schillernde Wunderwelt.

Der Rummelplatz der besonderen Art, der bei Eintritt der Dunkelheit in ein farbenfrohes LED-Lichtermeer getaucht wird, nennt sich „magischer Familien-Freizeitpark“. Er verspricht in den nächsten vier Wochen Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein. Veranstalter ist die SüMa Maier Veranstaltungs-GmbH in Kooperation mit Rennveranstalter Baden Galopp.

Am Donnerstagnachmittag ging’s los. Unsere Redaktion unterhielt sich zwischen Buden und Fahrgeschäften mit Teilnehmern und Gästen über die außergewöhnliche Premiere im Renndorf. Sie endet am 5. Februar.

Ich erwarte insgesamt 50.000 Besucher. Dieter Maier, SüMa-Geschäftsführer

Für SüMa Maier ist es die erste Veranstaltung über einen so langen Zeitraum hinweg. „Ich erwarte insgesamt 50.000 Besucher“, sagt Geschäftsführer Dieter Maier.

Der 64-Jährige sitzt beim Haupteingang an der Kasse und freut sich über die zehn Fahrgeschäfte und die vielen Imbiss- und Ausschankbetriebe, die über die weitläufige, rund 20.000 Quadratmeter große Fläche verteilt sind.

Hoch hinaus mit dem Riesenrad

Von Gedränge nicht die Spur. Der Auftakt ist zwar noch etwas verhalten. Doch je später der Abend, desto zahlreicher die Gäste. Es duftet nach Bratwurst, Pommes, gebrannten Mandeln und anderen Leckereien, die zum kulinarischen Zwischenstopp animieren.

Die Karussells drehen sich – und mit ihnen auch das 35 Meter hohe Riesenrad der Firma Göbel aus Worms. „Hier wird gerade ein Versuchsballon gestartet und ich gehe davon aus, dass die Premiere gelingt“, meint Mitarbeiter Manfred Dieter Joseph.

Auch an der 18 Meter hohen Glühweinpyramide herrscht Zuversicht. „Eine neue Veranstaltung ist immer schwierig. Aber das ist mal was ganz anderes. So etwas hat es in der Region noch nie gegeben. Daher sind wir guter Dinge und hoffen auf viele Besucher auch von auswärts“, sagt Betreiber Kevin Krusig, der direkt vom Karlsruher Weihnachtsmarkt nach Iffezheim gekommen ist.

Von dort kamen auch Robert Filder mit seinem Monsterhaus, Claudia Frank mit ihrem Autoscooter und Santino Thelen mit dem Olympia-Express.

Schausteller dankbar über Iffezheimer Winter-Event

Wie viele andere Schausteller nutzen die Karlsruher nach zwei Jahren Corona-Zwangspause dankbar die Gelegenheit vor der eigenen Haustür, wie sie sagen. „Wir wären sonst in der Winterpause.“ Filder gibt derweil offen zu, dass er bei einer längeren Anreise wohl nicht gekommen wäre. 13 gruselige Figuren erwarten in seiner mehr als 50 Jahre alten Geisterbahn die Fahrgäste auf ihrem Horrortrip durch ein schauriges Reich.

Manuel Böhm hat die längere Anreise nicht gescheut. Er kommt mit seinem „Scheibenwischer“ aus Neu-Ulm. Von Kollegen hatte er vom Winterzauber gehört und sich kurzerhand zur Teilnahme entschlossen. „Jetzt hoffen wir, dass es sich rentiert und wir in den vier Wochen etwas Geld verdienen“, sagt Böhm, während Angela Roth aus Karlsruhe ihrem zehnjährigen Sohn zuwinkt. Der sitzt gerade mit seiner gleichaltrigen Freundin im „Scheibenwischer“ und genießt das gut geschüttelte Fahrvergnügen.

Es ist wirklich sehr schön hier. Kim Föll, Besucherin aus Rheinau

„Ich finde die Veranstaltung, das Ambiente und das sehr kinderfreundliche Angebot einfach toll“, schwärmt die Mutter. „Und nachher gehen wir noch in den Karlsruher Familienzirkus Kaiser.“

Auch Heike Schwind aus Rauental gefällt der Mix und die Kombination mit dem Zirkus, der täglich drei Vorstellungen gibt. „Das Angebot ist groß und vielfältig, der Platz weiträumig und offen. Dass es bei fünf Euro Eintritt Gutscheine im Wert von vier Euro gibt, finde ich klasse.“ Von der Örtlichkeit her sei dieser Rummel allemal besser als der Rastatter Jahrmarkt, meint die Rauentälerin.

Kim Föll aus Rheinau, die mit der ganzen Familie auf dem Rennplatz unterwegs ist, sagt: „Es ist wirklich sehr schön hier. Es gibt viele Parkplätze und kostengünstiger als der Europapark ist es allemal.“