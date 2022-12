Die Luft ist glasklar, die Temperatur eisig, die Sonne strahlt vom Himmel. Die Iffezheimer Galopprennbahn scheint gerüstet für die Premiere – den ersten „Winterzauber-Renntag“.

Schon kurz nach Platzöffnung herrscht Ausnahmezustand. „Ist Galoppsport der neue Fußball?“, fragt man sich.

Bei schönem Wetter und freiem Eintritt wird die Rennbahn regelrecht überrannt. Schon kurz nach dem Auftakt ist offiziell von „überraschenden 3.500 Zuschauern“ die Rede.

Man habe mit diesem Ansturm nicht gerechnet. Als sich Geschäftsführer Stephan Buchner am Ende der Veranstaltung das Mikro schnappt, freut er sich zwar über den unerwartet tollen Zuspruch.

Er bekennt aber auch: „Der Weihnachtsmarkt hat nicht wirklich stattgefunden. Das ist schade und es tut mir sehr leid. Wir werden uns überlegen, wie wir das im nächsten Jahr besser machen.“ Nach der tollen Saison 2022 könne er trotz einiger Baustellen in 2023 optimistisch der kommenden Saison entgegenblicken.

Jetzt den Newsletter für Mittelbaden und die Ortenau abonnieren

Wie geht es weiter mit den heruntergekommenen Hotels an der Schwarzwaldhochstraße? Wie sieht die Zukunft aus für die Mitarbeiter von Daimler und Schaeffler? Und was wird aus dem Traditionslokal in meinem Ort?

Die wichtigsten Infos für Mittelbaden und die Ortenau und exklusive Hintergrundberichte: Das liefert der kostenlose BNN-Newsletter jeden Abend direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden.