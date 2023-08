Wohnungseinbruch in Iffezheim könnte mit Schockanruf zusammenhängen

Unbekannte sind am Donnerstag in ein Wohnhaus in Iffezheim eingebrochen. Laut Polizei könnte ein Schockanruf mit dem Einbruch in Verbindung stehen.

Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 14.45 und 17.15 Uhr in eine Wohnung in Iffezheim eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, versuchten die Täter zunächst über die Terrassentür in das Anwesen in der Röttgenstraße zu gelangen. Als dieser Versuch scheiterte, machten sie sich an den Terrassenfenstern zu schaffen und lösten das Glas aus dem Fensterrahmen.

Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge das Schlafzimmer nach wertvollen Gegenständen. Aktuellen Informationen zufolge wurde aber nichts entwendet.

Polizeirevier Rastatt nimmt Hinweise entgegen

Laut Aussagen könnte ein Schockanruf von falschen Polizeibeamten mit dem Einbruch in Verbindung gebracht werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rastatt in Verbindung zu setzen.