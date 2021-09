Zwei Polizistinnen bei Unfall auf der B 500 bei Iffezheim leicht verletzt

Ein 46 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 500 einen Einsatzwagen der Polizei angefahren. Zwei Beamtinnen wurden dabei leicht verletzt.

Nach Polizeiangaben sicherten die beiden 36 und 31-jährigen Beamtinnen die Bundesstraße an der Abzweigung zur L 78 A in Richtung Wintersdorf wegen eines Schwertransports. Mit ihrem Dienstfahrzeug hatten sie die Fahrbahn in Richtung Frankreich teilweise abgesperrt.

Trotz eingeschaltetem Blaulicht erkannte ein in Richtung Frankreich fahrender 46-Jähriger die Situation zu spät und prallte mit seinem Fahrzeug gegen den Einsatzwagen der beiden Frauen.

Diese mussten zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ungefähr 28.000 Euro.