Im Fahrwasser von Corona machen sich in Rastatt Legionellen breit

Aktuell herrscht in einer Rastatter Turnhalle Duschverbot. Ein gefundenes Fressen für Legionellen: Sie pflanzen sich in den Leitungen munter fort. Um das zu verhindern, rauscht alle paar Tage literweise Wasser ungenutzt durch die Hähne.

Legionellen in Sporthallen-Leitungen

Martin Höfer hat gerade richtig viel um die Ohren. Er leitet den Hygienekontrolldienst des Gesundheitsamts Rastatt. Wegen Corona brennt die Hütte. Doch neben der Pandemie gibt es auch andere Baustellen.

Zum Beispiel Legionellen. In Rastatt gilt wegen der Bakterien in einer Schulsporthalle Duschverbot. Im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden gibt es derzeit in zahlreichen öffentlichen Einrichtungen Probleme mit Belastungen. Durch Corona könnte sich das Problem verschärfen.

Bei Legionellen handelt es sich um Bakterien, die natürlicherweise im Trinkwasser vorkommen. Gesundheitsschädigend können sie dann werden, wenn sie durch zerstäubten Wasserdampf in die Lunge gelangen.