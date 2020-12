Noch ist unklar, ob es Ende dieses Monats zu einer offiziellen „Staffelübergabe“ kommen wird. Just zum Abschluss des ganz anders als geplant verlaufenen Jubiläumsjahres zum 50-jährigen Bestehen des VSG-BSG Rastatt endet auch die Ära dieses traditionsreichen Rastatter Vereins. Die 90 aktiven Mitglieder freilich werden ab 1. Januar in die Obhut des Rastatter Turnvereins übernommen, dessen breite Angebotspalette seit langem auch Rehasport beinhaltet.

Vorsitzender sucht vergeblich nach einem Nachfolger

Im Juli hatten die Verantwortlichen des VSG-BSG und des RTV den Integrationsvertrag unterzeichnet. „Danach gab es noch vier bis fünf Veranstaltungen, seit Anfang Oktober aber gar nichts mehr“, sagt Wolfgang Tremmel, der 30 Jahre lang Vorsitzender des 1970 als Versehrtensport-Gemeinschaft gegründeten Vereins war. Über drei Jahre hinweg suchte er nach einem Nachfolger - letztlich erfolglos. „Es wäre einfacher gewesen, den Verein aufzulösen“, sagt Tremmel, doch im Sinne der Mitglieder, die weiterhin dem Rehasport treu bleiben wollten, sei die Entscheidung gefallen, sich dem RTV anzuschließen, betont Tremmel. Seit Ende 2019 zählt er 25 Sitzungen, die im Zusammenhang mit der Eingliederung abgehalten worden seien. „Die Vorstandarbeit hat mir immer viel Spaß gemacht“, sagt Tremmel, der auch Präsidiumsmitglied im Badischen Behindertensportverband ist. Es seien ihm aber auch die Grenzen der ehrenamtlichen Arbeit aufgezeigt worden, wenn etwa Ideen abgeblockt und bürokratische Hürden zu überwinden gewesen seien. Er will sich deshalb erst einmal ganz zurückziehen und seiner Familie mehr Zeit zu widmen.

Der zweite Vorsitzende des VSG-BSG, Uwe Roller, wird indessen auch unter dem Dach des RTV seine Erfahrungen mit einbringen. Der anfallende Aufwand im Zusammenhang mit der Abrechnung von Leistungen im Rehasport könne im Ehrenamt kaum noch geleistet werden, meint Tremmel. Der RTV mit seinen äußerst professionellen Strukturen sei wesentlich besser in der Lage, diese Herausforderungen zu bewältigen. Der Vorsitzende verweist zudem auf die enorme Arbeit im Zuge der Vereinsauflösung, mit Satzungsänderungen, Kontakten zum Amtsgericht und Notar.

Übungsleiter werden übernommen

„Wir hoffen darauf, dass der Rehasport ab dem Frühjahr wieder laufen kann“, zeigt sich Tremmel zurückhaltend. Schließlich weiß er, dass es sich um eine Hochrisikogruppe mit oft älteren Menschen handelt, die an einer Vorerkrankung leiden, wenn sie sich regelmäßig zu den Übungsstunden treffen. RTV-Geschäftsführer Matthias Reiche betont seinerseits, dass die Übungsleiter des VSG/BSG übernommen werden und auch die Übungsstätten der Rehasportler wie gewohnt erhalten bleiben sollen. Eher Unverständnis zeigt Reiche dafür , dass laut Corona-Verordnung Rehasport in kommerziellen Einrichtungen auf relativ engem Raum erlaubt ist. Der RTV sei sich aber seiner Verantwortung sehr bewusst und wolle hier keinerlei Risiko eingehen.

Ende dieses Jahres wird unser finanzieller Verlust fünfstellig sein. Matthias Reiche/ RTV-Geschäftsführer

Der zweite Lockdown hat den größten Rastatter Sportverein nach Aussage von Reiche dazu veranlasst,weitere kreative Ideen zu entwickeln. Für die weg gebrochenen Einnahmen etwa durch die unterbrochene Handballsaison etwa sei ein Crowd-Funding-Konzept erstellt worden, das innerhalb von drei Wochen rund 6.000 Euro eingebracht habe. „Das ist so etwas wie eine kleine Versteigerungsplattform“, erklärt der Geschäftsführer, dass auf diesem Weg etwa gewisse Dienstleistungen zu erwerben sind, die später dann eingelöst werden müssen. Online-Trainingsstunden, Gymnastik-Einheiten und Team-Besprechungen per Video-Konferenzen seien in einer Zeit, da realer Sport in den Hallen und auf den Plätzen lahmgelegt ist, überdies von wesentlicher Bedeutung, betont Reiche. Dabei hofft er, dass all jene Mitglieder, die derzeit online kontaktiert werden, auch bei der Stange bleiben, wenn die Sportstunden wieder in üblicher Form angeboten werden. „Ende des Jahres wird unser finanzieller Verlust fünfstellig sein und es werden 145 Mitglieder fehlen“, bilanziert Reiche weitere Auswirkungen der Krise.