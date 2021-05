Im Mercedes-Benz-Werk Rastatt laufen die Bänder wieder

Erst einmal laufen die Bänder im Mercedes-Benz-Werk Rastatt wieder. Kurzarbeit gibt es dort nur noch in Teilbereichen. Aber der Chip-Mangel bleibt nicht nur für Daimler ein Dauerbrenner.

Kurzarbeit nur noch in Teilbereichen

Die gute Nachricht vorweg: „Die Bänder laufen wieder im Mercedes-Benz-Werk Rastatt.“ Das teilte eine Sprecherin mit. Der Autobauer Daimler sei aber nach wie vor von weltweiten Lieferengpässe bei Mikrochips betroffen.

Im Werk Rastatt gibt es in Teilbereichen noch Kurzarbeit. „Wir fahren weiterhin auf Sicht. Die Situation ist volatil“, sagte die Daimler-Sprecherin am Montagnachmittag.

Auf Lieferschwankungen reagiere man in den Werken kurzfristig. Konkrete Aussagen zur Auslastung im Kompaktfahrzeuge-Leitwerk Rastatt machte sie nicht. Regulär sind dort über 6.500 Mitarbeiter beschäftigt.

Anfang Mai hatte Daimler mitgeteilt, für die 18. und 19. Kalenderwoche bei der Kurzarbeit in die Verlängerung zu gehen. Priorität bei der Produktion hatte damals schon das vollelektrische Model „EQA“. Daran hat sich nichts verändert. „Die Produktion des EQA läuft uneingeschränkt“, so die Sprecherin.

Chipmangel ist nicht nur für Daimler in Rastatt eine Herausforderung

Der Chipmangel ist für verschiedene Autobauer seit Monaten eine Herausforderung. „Wir werden mit der Chipknappheit noch zwei Jahre zu kämpfen haben“, meinte der renommierte Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dieser Redaktion.

Er weist in diesem Zusammenhang auf die gestiegene Nachfrage aus der Computerbranche hin. Bedingt durch die Corona-Pandemie habe es einen Digitalisierungs-Schub gegeben. Dudenhöffer nennt die zusätzlichen PCs und Notebooks für Homeoffice und Homeschooling als Beispiele.

Er gehe davon aus, dass diese Entwicklung weiter voranschreitet. „Die Bundesregierung schreit nach Digitalisierung“, so der in Karlsruhe geborene Dudenhöffer, der das CAR-Center in Duisburg leitet.

Die Schwierigkeit: Die Einkaufsabteilungen der Autobauer agieren nach Dudenhöffers Worten eher kurzfristig. „Den Einkäufer interessiert das Modell von übermorgen noch nicht. Damit unterschätzt er seinen Bedarf.“ Jetzt werde dies zu einem Problem, weil durch Corona insgesamt eine zusätzliche Nachfrage nach Mikrochips entstanden sei.