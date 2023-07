Das Pfarrhaus St. Alexander in Rastatt ist mehr als nur das Wohnhaus des Pfarrers. Im neu angelegten Pfarrgarten können die Rastatter diesen Sommer richtig was erleben.

Der katholische Stadtpfarrer Ralf Dickerhof ist als gesellig und umtriebig bekannt.

„Sein“ Pfarrhaus in der Rastatter Schlossstraße 5 teilt er nicht nur gern mit Kollegen oder Praktikanten. Er pflegt vielmehr ein echtes „Haus der offenen Tür“, bietet immer wieder Führungen in dem vor 300 Jahren erbauten historischen Modellhaus an, aber öffnet es auch für Veranstaltungen, Konzerte und vieles mehr.

Auch vieles, das mit katholischer Kirche nur entfernt zu tun hat. „Jeder und jede ist willkommen“, betont Dickerhof. Wie passend, dass im Jubiläumsjahr des Hauses der Pfarrgarten einen neuen Rollrasen bekommen hat. Um das alles zu würdigen und zu nutzen, gibt es den ganzen Sommer über ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm. Fragen und Antworten dazu.

Der idyllische Pfarrgarten mitten in der Stadt lädt zum Feiern ein. Jetzt gibt es ein großes Sommerprogramm. Was wird alles geboten?

Eine Weinprobe, ein Krimiabend und ein Chansonkonzert, zudem historische Führungen, Vorträge und Serenadenkonzerte. Zudem gibt es Veranstaltungen, die jedes Jahr im Pfarrgarten stattfinden, wie die Sommerfeste der Frauengemeinschaft, des Kirchenchors, der Gehörlosen oder der Ministranten. Der neue Rollrasen wird mit einem Freiluftgottesdienst am 30. Juli um 9.30 Uhr „eröffnet“.

Pfarrgarten diente bis Juni als Baustofflager

Warum wurde der Pfarrgarten neu gestaltet?

Er hat bis Anfang Juni als Baustofflager für den Neubau der Anker-Arkaden nebenan gedient, berichtet Pfarrer Ralf Dickerhof. „Dafür haben wir einen neuen Rollrasen bekommen – und können den Pfarrgarten nun in der Sommersaison hervorragend für Veranstaltungen nutzen“. Das war die Vereinbarung mit der Sparkasse Rastatt-Gernsbach.

Was erwartet Besucher im Pfarrgarten noch alles?

Am Donnerstag, 27. Juli, laden die Frauengemeinschaften der katholischen Seelsorgeeinheit zum „Sommernachtstraum“ in den Pfarrgarten ein. Am Samstag, 19. August, folgt um 19 Uhr ein Serenadenkonzert mit dem Ensemble „La Rosée“ mit französischen Chansons. Das Kirchweihfest von St. Alexander wird am Sonntag, 3. September, mit einem Festgottesdienst um 10.30 Uhr und anschließendem Pfarrfest im Pfarrgarten begangen.

Welche historischen Highlights werden geboten?

Am Dienstag, 25. Juli, um 19 Uhr gibt es einen „Spaziergang zu den Hausheiligen“ mit Dr. Irmgard Stamm vom Historischen Verein Rastatt. Er beginnt bei der Pagodenburg und endet in der Beletage des Pfarrhauses mit Umtrunk und Pfarrhausrundgang. Das Pfarrhaus hat selbst zwar keinen Hausheiligen, aber in der Beletage hat der Hausheilige der alten „Blauen Katz“ Zuflucht gefunden. Am Freitag, 17. November, 19 Uhr, berichtet der Stadtarchivar über „Die Schlossstraße 5 und ihre Bewohner“. Denn das 1723 erbaute Haus war nicht immer Pfarrhaus.

Wird bei der Weinprobe der neue Pfarrwein getestet?

Die Weinprobe mit Leopold Schätzle aus Endingen am Kaiserstuhl ist aus einer familiären Verbindung entstanden. Emil Schätzle war von 1940 bis 1959 Stadtpfarrer und wohnte in der Schlossstraße 5. Leopold Schätzle hat am Kaiserstuhl ein renommiertes Weingut und bringt einige „Versucherle“ mit. Die Weinprobe mit Imbiss kostet 20 Euro, Anmeldung: (07222) 40636110.

Was passiert bei „Mord im Pfarrhaus“?

Das ist ein Krimiabend am Freitag, 27. Oktober, 19 Uhr, mit Texten von Agatha Christie, die Brigitte Wagner auch in Mundart übersetzt. Begleitet wird sie von Matthias Heck am Klavier. Der Eintritt kostet zehn Euro, Anmeldung: (07222) 40636110.

Es stehen auch zwei Konzerte in der Beletage auf dem Programm. Was wird geboten?

Es gibt am Sonntag, 22. Oktober, ein Serenadenkonzert mit dem aus Rastatt stammenden Kirchenmusiker Robert Sebastian Bauer und Freunden um 19.30 Uhr. Aktuell ist er Kirchenmusiker an St. Jodocus Ottenau. Am Sonntag, 3. Dezember, gestalten Bezirkskantor Jürgen Ochs am Klavier und Gisela Krug an der Flöte einen adventlichen Musikabend. „Die Beletage eignet sich einfach für kleine Serenadenkonzerte bis zu 50 Leuten“, sagt Dickerhof.

Es gab immer wieder Gerüchte, der Pfarrgarten sei verkauft worden. Stimmt das?