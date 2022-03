Immer mehr Ukraine-Flüchtlinge kommen in den Landkreis Rastatt

Wer nicht privat unterkommt, dem kann der Landkreis ein Obdach bieten. Man habe kurzfristig das Gasthaus „Blume“ in Bühl ertüchtigt, das bereits mit 50 bis 60 Personen fast belegt sei. 66 Plätze bietet die ehemalige Pension „Gerbes“ in Forbach, die ersten Ukrainer seien dort schon eingezogen. Die Freizeithallen in Moosbronn und Freiolsheim stehen bereit und sollen Platz für 73 Personen bieten, die „Krone“ in Bühl-Oberbruch für bis zu 66. Und auch das Martha-Jäger-Haus in Rastatt wird zur Unterbringung genutzt werden. Die Bewohner des Pflegeheims ziehen ab nächster Woche in die neue Einrichtung auf dem Hatz-Areal um, eine Parallelnutzung sei nicht möglich und nicht vorgesehen, erklärt Michael Janke, Pressesprecher des Landkreises. Als Plan B werde zur Notfallunterbringung auf die kreiseigenen Sporthallen der HLA Bühl und des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums Durmersheim zurückgegriffen.