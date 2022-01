Corona-Tests am Wochenende

In den Rastatter Corona-Teststationen ist sonntagabends viel los

Immer sonntags grüßt das Murmeltier. Dann lassen sich viele Arbeitnehmer für den Montag testen. Ansonsten sieht es an den Testzentren in Rastatt am Wochenende eher entspannt aus. Viel Wartezeit müssen Testwillige für ihren Abstrich nicht einplanen.