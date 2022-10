App als Hilfsmittel

In Frankreich wird Benzin knapp: So lohnt sich der Tank-Ausflug trotzdem

In Frankreich wird der Sprit knapp. Ein Tank-Ausflug wird so zum Rechenexempel. Es lohnt sich die Spritpreise in Frankreich vorab zu recherchieren. Die Redaktion stellt einige Hilfsmittel vor.