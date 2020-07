Start im April geplant

In Gewerbegebiet in Durmersheim entsteht ein Tierkrematorium

Soll der Kadaver des verstorbenen Haustieres in die Tierkörperbeseitigungsanstalt? Viele Tierhalter bevorzugen eine Einäscherung der geliebten Katze oder des Hundes. Darauf setzt auch das Unternehmen Anubis in Karlsruhe und Neuhausen-Egg. Im April soll ein eigenes Tierkrematorium in Durmersheim in Betrieb gehen.