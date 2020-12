Es wurde die Teilnehmerzahl der Kurse heraufgesetzt. Die maximale Teilnehmerzahl in Integrationskursen liegt jetzt bei 25, früher waren es 20. In Integrationskursen mit Alphabetisierung waren es früher maximal acht Teilnehmer, jetzt sind es 16. Da ist klar, dass man nicht mehr auf jeden Einzelnen so intensiv eingehen kann. Auch der individuelle Sprechanteil ist geringer geworden.