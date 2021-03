Rastatter Stadtwerke-Chef: Rechtsstreit wegen PFC wird sich wohl jahrelang hinziehen

Ich möchte mir heute darüber keine Sorgen machen, es geht wirklich um viel. Unser Anwalt ist seit 2014 mit dem Thema beschäftigt und in die Tiefe eingearbeitet. Wir müssen das machen: Ich leite ein kommunales Unternehmen und wir haben diesen Schaden, deshalb bin ich zur Klage verpflichtet. Wir haben von Anfang an alle Kosten auf uns genommen und sind in Vorleistung gegangen. Aber diese Kosten habe ich auf den Wasserpreis umgesetzt, also auf die Bürger. Für unsere Wasserkunden muss man dann halt den Klageweg einschreiten. Das große Problem ist die Frage, was passiert, falls die Vogel AG insolvent geht. Ich gehe davon aus, dass sich der Rechtsstreit über mehrere Instanzen, also über mehrere Jahre, hinzieht.