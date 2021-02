Jessica Schuldt leitet beim Landratsamt Rastatt das Amt für Migration, Integration und Recht. In dieser Position steht sie in der bürokratischen Front ganz vorn im Kampf gegen Corona. Jetzt wechselt sie zum Regierungspräsidium nach Karlsruhe.

Die Sache mit der Maskenpflicht war ein gutes Beispiel dafür, wie nervenaufreibend der Job von Jessica Schuldt in den vergangenen Monaten war. Als es die Landesregierung Ende Oktober zur Pflicht machte, einen Mund-Nasen-Schutz in Fußgängerzonen zu tragen, war der Text der entsprechenden Verordnung schwammig formuliert.

Die Folge war ein Chaos, bei dem von Kommune zu Kommune unterschiedliche Regeln galten. Als Leiterin des Amts für Migration, Integration und Recht saß Schuldt während der Corona-Krise genau an der Schnittstelle zwischen Land und Kommunen und war maßgeblich verantwortlich dafür, wie die Vorgaben aus Stuttgart vor Ort umgesetzt werden. Jetzt verlässt die 35-Jährige das Landratsamt – allerdings nicht wegen Corona.

„Es gibt kein Wochenende mehr, an dem ich überhaupt nichts für die Arbeit mache“, schildert die Juristin die Belastung in den vergangenen Monaten. Neue Corona-Verordnungen des Landes treten in der Regel montags in Kraft. Die Details landen auch bei Schuldt oft erst kurz vor knapp im Mail-Eingang.