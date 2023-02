Leichte Verletzungen erlitten ein 13-Jähriger und 14-Jähriger am Sonntag in Rastatt. Fünf Jugendliche hatten die zwei Personen angegriffen. Die Polizei nahm diese kurze Zeit später fest.

Fünf Jugendliche haben am Sonntag einen 13-Jährigen und einen 14-Jährigen in Rastatt in der Straße „Am Schlossplatz“ angegriffen. Dabei verletzten sie die zwei Personen leicht, teilte die Polizei mit.

Gegen 17.30 Uhr alarmierte der 13-Jährige die Polizei nachdem die fünf Personen seinen 14-Jährigen Begleiter und ihn geschlagen hatten. Der Polizei gelang es kurze Zeit später die fünf Personen festzunehmen. Nach den ersten Ermittlungen waren die Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahre alt.