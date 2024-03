Jugendliche wird von Exhibitionist in Rastatt belästigt

Eine 17-Jährige war am Dienstagnachmittag zu Fuß in der Rauentaler Straße unterwegs. Als die Jugendliche gegen 15 Uhr von der Rauentaler Straße zur Bahnhofsunterführung lief, soll ein offenbar alkoholisierter Mann Blickkontakt gesucht und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben, teilte die Polizei mit.

Mann läuft auf Jugendliche zu

Der Unbekannte soll laut der Polizei einige Schritte auf sie zugekommen sein. Die 17-Jährige soll daraufhin einen Bogen um den Mann gelaufen sein, um die Bahnhofsunterführung verlassen zu können.