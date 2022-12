Zu einer „wilden Flucht“ eines 16-Jährigen mit Tempo 100 ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag im Rheinauer Ring in Rastatt gekommen.

Der Fahrer eines Mitsubishi habe sich so einer Verkehrskontrolle entziehen wollen. Bei einem weiteren Kontrollversuch durch die Beamten touchierte er den Streifenwagen, heißt es weiter.

Im Einmündungsbereich Hans-Thoma-Straße zur Murgtalstraße kam es fast zu einem Unfall mit einem entgegenkommenden Fahrzeuglenker. Im Kreuzungsbereich Baulandstraße zur Murgtalstraße überfuhr der junge Mann eine dortige Verkehrsinsel, wobei am Auto beide linke Räder beschädigt wurden.

Dennoch setzte er seine Flucht fort und verunfallte letztendlich in einer leichten Linkskurve in der Hebelstraße und prallte gegen eine Gartenmauer und eine Straßenlaterne. Dabei entstand am Mitsubishi ein Totalschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Flucht vor der Polizei in Rastatt: Fahrer ist 16 Jahre alt und hat keinen Führerschein

Die beiden männlichen Insassen, die beim Unfall leicht verletzt wurden, wurden vorläufig festgenommen. Beide waren 16 Jahre alt und standen mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und ohne Führerschein unterwegs, schreibt die Polizei weiter. Am Streifenwagen entstand ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittler der Verkehrspolizei in Baden-Baden haben die Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen zum Vorfall.

Insbesondere bitten sie den Autofahrer, der im Bereich der Einmündung Hans-Thoma-Straße zur Murgtalstraße nur durch ein starkes Abbremsen einen Unfall verhindern konnte, sich zu melden.