Jugendlicher wird am Schlossplatz in Rastatt ausgeraubt

Zwei Männer hatten am Mittwoch in Rastatt die Tasche eines Jugendlichen geplündert. Im Anschluss ergriffen sie die Flucht.

Ein Jugendlicher ist am Mittwochabend am Schlossplatz in Rastatt ausgeraubt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Opfer gegen 20.30 Uhr von zwei Unbekannten angesprochen. Sie forderten ihn auf, seine Tasche herauszugeben.

Als sich der Jugendliche weigerte, entrissen ihm die beiden Täter seine Tasche und stahlen daraus Tabak, ein Feuerzeug und ein Messer. Im Anschluss ergriffen sie die Flucht.

Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Einer der Täter habe eine weiße Jogginghose und einen dunklen Pullover getragen. Der andere wurde als schlank beschrieben und war mit einem weißen Shirt und einer Jeans bekleidet, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.