Jugendlicher wirft Böller in vollen Bus in Rastatt und flieht

Ein Unbekannter hat am Dienstag einen Feuerwerkskörper in einen voll besetzten Bus in Rastatt geworfen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Jugendlicher hat am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr einen Böller in den Eingangsbereich eines voll besetzten Busses in Rastatt geworfen. Wie die Polizei mitteilte, stand der Bus am Omnibusbahnhof in Rastatt.

Nachdem der unbekannte Junge den Böller geworfen hatte, floh er unerkannt vom Unfallort. Bei dem Vorfall verletzte sich niemand. Im Bus entstanden Brandmale am Boden. Der Sachschaden konnte bisher nicht ermittelt werden.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Jugendlichen geben können, sich unter (0 72 22) 76 10 zu melden.