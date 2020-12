In Polizeikontrolle geraten

Junge Frau ist am Abend berauscht mit Auto in Rastatt unterwegs

Eine 24-jährige ist am Montagabend unter dem Einfluss von Drogen in Rastatt mit dem Auto unterwegs gewesen. Dabei geriet sie in eine Polizeikontrolle. Nun erwartet die junge Frau Post von der Staatsanwaltschaft.