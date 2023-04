Junge Männer unter Drogeneinfluss mit Schreckschusswaffe in Rastatt unterwegs

Zwei Männer haben mit einer Schreckschusswaffe am Donnerstagabend bei Rastatt um sich geschossen.

Zwei junge Erwachsene haben am Donnerstagabend in Rastatt mit einer Schreckschusswaffe geschossen und standen mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Wie die Polizei mitteilte, feuerten die Verdächtigen die Waffe gegen 21.30 Uhr am Donnerstag im Allmendweg ab.

Augenzeugen meldeten die Schüsse der Polizei, woraufhin die Männer flüchteten. Bei einer Kontrolle konnten die 21- und 22-jährigen gefunden und die Munition der Schreckschusswaffe sichergestellt werden. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet, da der Verdacht auf Fahren unter Betäubungsmittel bestand.