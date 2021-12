Betreuungspersonal fehlt

Fall von Diskriminierung? Keine Ganztagsbetreuung für Inklusionskind an Rastatter Karlschule

Cindy Riedel kämpft schon seit mehr als zwei Jahren für die Ganztagsbetreuung ihres Sohnes an der Karlschule in Rastatt. Seit Beginn des zweiten Schuljahres darf das Inklusionskind auch nachmittags bleiben. Nun flatterte der Familie ein Brief des Schulleiters ins Haus.