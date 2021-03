Die Gerüchteküche hat lange gebrodelt. Ab diesem Montag ist es ganz offiziell. Kaufland übernimmt den Rastatter Real-Markt in der Rauentaler Straße. Der Supermarkt wird ab 12. April mit neuer Ware beliefert und entsprechend dem Kaufland-Konzept umgebaut.

Filiale in der Rauentaler Straße

Kaufland hat es nun bestätigt: Zum 12. April übernimmt das Unternehmen aus Neckarsulm die Rastatter Real-Filiale. Das gab Kaufland an diesem Montag bekannt.

Die Filiale wird laut Pressemitteilung mit den 150 Real-Mitarbeitern betrieben, die aktuell noch dort arbeiten.

Über die Übernahme wurde lange spekuliert. Kaufland hatte allerdings Mitte Januar in einem Schreiben an Lieferanten weitere 13 Märkte bekannt gegeben, die übernommen werden sollten. Darunter war auch die Rastatter Real-Filiale, die ab dem 12. April auf das Kaufland-Format umgebaut werden soll.

Filiale bleibt zwei Tage geschlossen

Am Montag, 12. und Dienstag, 13. April bleibt der Markt geschlossen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. An diesen beiden Tagen werde die Filiale mit neuer Ware beliefert, die Obst- und Gemüseabteilung umgebaut und die Waagen- und Kassensysteme ausgetauscht.

Bereits am Mittwoch, 14. April, können die Kunden nach Angaben des Neckarsulmer Unternehmens dann bei Kaufland in der Rauentaler Straße einkaufen.

„In den folgenden Wochen wird der Markt dann umgebaut und modernisiert“, teilt Kaufland mit. Die Bauarbeiten sollen bei laufendem Betrieb stattfinden. Die Kunden können nach Angaben des Unternehmens auch während dieser Zeit wie gewohnt einkaufen.

Bundeskartellamt gab im Dezember grünes Licht für Übernahme

Das Bundeskartellamt hatte Ende Dezember die Kaufland-Übernahme von 92 Real-Märkten genehmigt.

Im Ergebnis verzichtet Kaufland laut Pressemitteilung wegen der wettbewerblichen Bedenken des Bundeskartellamtes auf den geplanten Erwerb der neun Real-Standorte in Bedburg, Heidenau, Hemer, Heidenheim, Brandenburg, Neubrandenburg, Horb, Dülmen und Falkensee.