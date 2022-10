Kein Konzept für Weihnachtsmarkt

Kein „Rastatt leuchtet“: Stadt schränkt Weihnachtsbeleuchtung wegen Energiekrise ein

Auch die Weihnachtszeit in Rastatt wird nicht von der Energiekrise verschont bleiben. So wird es keine Neuauflage von „Rastatt leuchtet“ in diesem Jahr geben. Für den Weihnachtsmarkt fehlt noch das Konzept.