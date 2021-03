Kindergarten Don Bosco in Ötigheim bleibt nach Corona-Verdacht geschlossen

Am Montag hat die Gemeinde Ötigheim wegen eines Corona-Falls den Kindergarten Don Bosco geschlossen. Der Kindergarten bleibt bis zum 26. März geschlossen. Weitere Fälle sind in Ötigheim bislang nicht bekannt.

Der Kindergarten Don Bosco in Ötigheim bleibt bis zum 26. März geschlossen. Bei einem Kind wurde die britische Coronavirus-Mutation nachgewiesen. Bereits am Montag hat die Gemeinde wegen des Verdachts die Einrichtung vorsorglich geschlossen. Ein PCR-Test hat den Verdacht dann bestätigt. Das Kind hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Kontaktaufnahme mit einzelnen Familien hat bereits begonnen

Der Kindergarten Don Bosco „bleibt analog zu den Einrichtungen umliegender Gemeinden bis zum Ende des Inkubationszeitraums auf Anordnung des Gesundheitsamtes geschlossen.“ Das teilt Bürgermeister Frank Kiefer in einem Schreiben mit. Häusliche Quarantäne werde nur für die Familien mit direktem Kontakt vom Gesundheitsamt angeordnet. „Die Kontaktaufnahme mit den einzelnen Familien wurde bereits begonnen“, so Kiefer. Den Familien, die nicht von der Quarantäne betroffen sind, rät die Verwaltung, ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum einzuschränken.

Der Bürgermeister betont, dass jeder Kindergarten seine eigene Struktur hat und damit einhergehend auch ein unterschiedliches Infektionsszenario. „Danach wird aktuell sondiert“, erklärt der Bürgermeister.

Schulkinder betroffener Familien werden seit Montag via Homeschooling unterrichtet

Bereits am Montag informierte die Verwaltung auch die Grundschule. Den Eltern wurde laut Bürgermeister Kiefer empfohlen, die Kinder nicht in den Unterricht zu schicken. Die betroffenen Schüler würden via Homeschooling unterrichtet werden.

Das von der Gemeinde organisierte Schnelltest-Angebot wurde genutzt. Rund 110 Personen hätten sich am Dienstagvormittag vor dem Penny-Markt in Ötigheim auf das Coronavirus testen lassen. Alle Tests seien negativ ausgefallen. „Bislang gibt es nur diesen einen Fall im Kindergarten“, sagt Kiefer.

Der Kindergarten Don Bosco ist der größte Kindergarten im Ort. In der Einrichtung mit sechs Gruppen werden knapp 140 Kinder von 30 Erziehern betreut. Am Montagmorgen hat die Gemeinde als ersten Schritt das Personal des Kindergartens zusätzlich auf das Coronavirus testen lassen.

Nochmal kostenloses Schnelltest-Angebot für Betroffene am Freitag

Am Freitag, 19. März, bietet die Gemeinde nochmals kostenlose Schnelltests für Betroffene an. „Wir wissen aus Erfahrung, dass es ein Risiko von nachlaufenden Infektionen gibt“, erklärt der Bürgermeister. Das wolle man in Ötigheim vermeiden. Bei den Fällen in Bietigheim und Steinmauern sei genau das passiert.

Ab Dienstag, 23. März, gibt es in Ötigheim für jeden Bürger einmal die Woche einen kostenlosen Schnelltest im „Curatio-Testzentrum alter Penny-Markt“.

Aktuell sind sieben Kindergärten aufgrund behördlicher Anweisung geschlossen

Nach Angaben des Landratsamtes Rastatt sind im gesamten Landkreis Rastatt aktuell sieben Kindergärten aufgrund behördlicher Anweisung geschlossen. Pressesprecher Benjamin Wedewart informiert darüber, dass zusätzlich vier Träger ihre Einrichtungen geschlossen haben. Seit Mitte Februar mussten im Landkreis Rastatt mehrere Kindergärten schließen: unter anderem die Einrichtung Friedrich-Oberlin in Rastatt, das Storchennest in Iffezheim und der Kindergarten Sankt Michael in Bietigheim.