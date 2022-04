Kehrseite moderner Kommunikation

Jugendliche leiten Kinderpornos weiter: Umfassende Aufarbeitung in der Familie ist wichtig

An Schulen im Kreis Rastatt gibt es vermehrt Fälle, in denen Schüler per Smartphone Kinderpornos weiterleiten. Darunter leiden nicht nur die Opfer. Und Prävention allein ist nicht die Lösung.