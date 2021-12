Kirchen in Rastatt bereiten sich auf die Festtage vor

Corona hat die Planungen für die Weihnachtsgottesdienste fest im Griff. Vier Weihnachtsandachten finden an Heiligabend zeitgleich statt. Einige Gottesdienste werden jedoch verkleinert.

Auch bei der zweiten Corona-Weihnacht hat die Pandemie die Vorbereitungen auf die Feiertage fest im Griff. Während der Weihnachtsmarkt längst wieder abgebaut worden ist, laufen die Planungen bei den Kirchen, wie man auch in diesem Jahr das Fest der Begegnung begehen kann. Einigkeit herrscht darin, keine Gottesdienste abzusagen.

„Wir müssen gucken, dass nicht zu viele Leute kommen“, betont Ralf Dickerhof, katholischer Stadtpfarrer von Rastatt, mit Blick auf das zweite Corona-Weihnachtsfest. Dennoch macht er klar: „Es wird nichts abgesagt.“ Vielmehr werde das übliche Programm abgespeckt.

Festliche Christmessen der katholischen Kirche wird es in Rastatt aller Voraussicht nach nicht geben. Um aber möglichst viele Menschen nicht fortschicken zu müssen, soll es als Alternative dazu an Heiligabend ab 17 Uhr zeitgleiche Weihnachtsandachten in den vier Pfarrkirchen Sankt Alexander, der 12-Apostel-, Heiligkreuz- und der Herz-Kirche geben. Das begründet Dickerhof mit begrenzten Raumkapazitäten.

Um den Gläubigen dennoch eine besinnliche Zeit bieten zu können, sei am 24. Dezember eine Christmesse ab 22 Uhr unter freiem Himmel im Ehrenhof des Barockschlosses geplant, also „quasi im 1.000-Sterne-Hotel“, sagt Dickerhof. Ob das umsetzbar ist, wird das Wetter entscheiden. Die Gottesdienste an den beiden Weihnachtsfeiertagen sollen wie gehabt stattfinden.

Planungen sind auf Sand gebaut

Der katholische Dekan Josef Rösch hebt hervor, dass mit dem Blick auf die Dynamik im Pandemiegeschehen jegliche Planung potenziell auf Sand gebaut sein kann: „Ich kann nur sagen: Stand heute.“ Fest stehe nur, dass es keine Absagen von Gottesdiensten geben soll. Gläubige müssten sich aber darauf einstellen, dass die Teilnehmerzahlen begrenzt werden, da weder die 2G- noch die 3G-Regel gelten wird, erklärt Rösch.

Auch wenn einzelne Kirchengemeinden individuell entscheiden könnten, schärfere Zutrittsregeln für Ungeimpfte umzusetzen: Seitens der Erzdiözese Freiburg bestehe ausdrücklich der Wunsch, dass keines der 3G (geimpft, genesen oder getestet) der „freien Religionsausübung“, die durch das Grundgesetz garantiert wird, im Wege stehen, betont Rösch auf Nachfrage.

Dennoch betont Dickerhof ausdrücklich, dass für Andachten und Gottesdienste die vorherige Anmeldung über die Pfarrgemeinde per Mail oder Telefon benötigt wird.

Umsetzung ist abhängig von der zugelassenen Personenzahl in den Kirchenräumen

Darüber, wie die evangelischen Gemeinden das Weihnachtsfest begehen wollen, hat ein eigens einberufener Pfarrkonvent beraten. Laut Steffen Mahler, Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Baden-Baden/Rastatt, soll es „ein vielfältiges, sich ergänzendes Angebot an Gottesdiensten und Andachten rund um Weihnachten“ geben. Wie die einzelnen Pfarrgemeinden das letztlich umsetzen, hänge naturgemäß davon ab, wie viele Menschen in die Kirchenräume passen, sagt Mahler.

Anders als in den katholischen Gemeinden wird aber vereinzelt auf die 2G-Plus-Regel zurückgegriffen, um während der Gottesdienste hygienischen Schutz zu garantieren. Das wird etwa in der evangelischen Stadtkirche der Fall sein, die insgesamt Platz für 40 Gläubige bieten wird, wie Pfarrer Wenz Wacker informiert.

Bei einigen Gottesdiensten sei es aber vertretbar, auf Zugangsbeschränkungen zu verzichten, so Mahler. Etwa in der Johanneskirche soll laut Wacker aufgrund des ausreichenden Platzes und einer durchgängigen Masken- und Abstandspflicht die „0G-Regel“ gelten.

In der Thomasgemeinde Rastatt ist eine Anmeldung nötig

Für die Gottesdienste der evangelischen Thomasgemeinde Rastatt etwa ist eine vorherige Anmeldung nötig, wie Pfarrer Ullrich Zimmermann mitteilt, da die Platzzahl in der Thomaskirche wegen Abstandsregeln begrenzt ist. Gleiches gilt für die evangelische Kirchengemeinde Durmersheim.

Eine Lösung, die für alle Gemeinden einheitlich gilt, sei aufgrund der unterschiedlichen Größen der Kirchengebäude nicht möglich, fügt Mahler hinzu. Vor Ort liege es dann an den Ältestenkreisen, Genaueres zu entscheiden.