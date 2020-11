Kitzrettung sucht Helfer in Rastatt

Der Badische-Jäger-Kreisverein Rastatt steigt aktiv in die Kitzrettung ein. Dazu wurde eine eigene Abteilung unter der Leitung von Tom Seifert gegründet. Wie aus einer Mitteilung des Vereins hervorgeht, werden noch Helfer für die Kitzrettung gesucht.

Bereits im Mai waren bei der Kitzrettung Bodensee erste praktische Erfahrungen gesammelt worden, so der Verein. Fünf Mitglieder konnten außerdem mit der Hilfe von Spendengeldern eine Ausbildung zum Drohnenpiloten machen. Seitdem hat der Verein eine Drohne und weitere Ausrüstung für die Kitzrettung beschafft.

Die neuen Hightech-Drohnen können Kitze lokalisieren, die Mitglieder des Vereins bringen sie dann in Sicherheit. Nach dem Mähvorgang werden die Kitze sofort wieder in die Freiheit entlassen. Nun lernen die Mitglieder den Umgang mit den Geräten durch praktische Übungen. Ziel ist es, im Frühjahr fit zu sein, um die ersten erfolgreichen Einsätze in den frühen Morgenstunden zu fliegen.