Rastatt ist bei der klimafreundlichen Energieversorgung vorne dabei

Die Zahl der Baustellen in den vergangenen Jahren in der Rastatter Innenstadt zeigt: Bei der Versorgung mit Wärme drücken die Stadtwerke als kommunaler Energielieferant kräftig aufs Tempo.

Was der Bund aktuell mit seinem Wärmeplanungsgesetz den Ländern als Hausaufgaben mit auf den Weg gibt, ist in Baden-Württemberg schon seit 2021 in Arbeit: eine kommunale Wärmeplanung.

Kommunale Wärmeplanung: Konkrete Maßnahmen stehen im Mittelpunkt

Die Stadt Rastatt hat das Ingenieurbüro EGS-plan mit dieser Studie beauftragt.

Im Mittelpunkt steht nicht nur eine Vision, sondern auch konkrete Maßnahmen für Rastatt, die interessierten Bürgern jetzt in der Badner Halle präsentiert wurden.

Warum nimmt das Thema so stark Fahrt auf?

Das Land Baden-Württemberg hat die Kommunen in seinem Klimaschutzgesetz von 2021 zu einer kommunalen Wärmeplanung verpflichtet. Städte ab 20.000 Einwohnern müssen bis Ende 2023 die Studie vorlegen und alle sieben Jahre fortschreiben. Ziel ist, eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2040 zu erreichen.

Wie funktioniert eigentlich Wärmeversorgung?

Bei der Nahwärme werden über eine gemeinsame Heizzentrale Gebäude über ein Leitungsnetz mit Wärme versorgt. In dieser Heizzentrale steht nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsprinzip ein Blockheizkraftwerk, das zeitgleich Strom und Wärme energie- und kosteneffizient produziert. Ein Blockheizkraftwerk ist eine „Heizung mit Stromerzeugung“ auf engstem Raum, die nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung funktioniert: Ein mit Erdgas betriebener Verbrennungsmotor treibt einen Generator zur Stromerzeugung an. Die bei der Stromerzeugung entstehende Abwärme wird mittels eines Abgas-Wärmetauschers zur Heizenergieversorgung und für Warmwasser genutzt. Das spart Energie, denn der eingesetzte Brennstoff wird doppelt genutzt – für die Wärme und Stromversorgung.

Wo steht Rastatt?

Ziemlich weit vorne, wie Stadtwerke-Chef Olaf Kaspryk mit Stolz betont. 1.400 Haushalte in Rastatt werden mit Wärme bereits versorgt. Das Leitungsnetz ist innerhalb von zehn Jahren von 600 Metern auf fast 30 Kilometer gewachsen. Die Stadtwerke wollen das Netz ausbauen und die jetzigen „Inseln“ verknüpfen.

Wo liegt das Problem beim Ausbau?

Die Stadtwerke müssen beim Bau kräftig in Vorleistung treten; Erlöse kommen aber erst später. Für den Energieversorger muss sich der Ausbau wirtschaftlich lohnen. Das heißt: In Einzelfällen müssen genügend Kunden vorhanden sein, damit eine Leitung gelegt wird.

Wo ist die Wärmeversorgung realistisch?

Die Stadtwerke wollen weitere Ausläufer des bestehenden Netzes anpacken; unter anderem Richtung Industriegebiet, die Kasernengelände Merzeau/Türkenlouis und die Wilhelm-Busch-Straße mit der Anne-Frank-Schule. Für die Abrundung des inneren Rings fehlt noch die Karlstraße. Aktuell laufen Arbeiten in der Herren- und Lyzeumstraße. Wer direkt an der Trasse wohnt, kann sein Haus problemlos anschließen lassen. In der zweiten und dritten Reihe dürfte es davon abhängen, wie viele Kunden Interesse signalisieren, damit sich die Buddelei lohnt.

Was machen Kunden, die abseits der Trasse wohnen?

Kunden etwa in den Dörfern müssten sich dezentrale Lösungen überlegen, etwa das Heizen mit Biomasse oder mit Wärmepumpen. Die Experten empfehlen, zunächst mal Kontakt mit den Stadtwerken wegen des Wärmepotenzials aufzunehmen und sich von einem Energieberater informieren zu lassen, welche Möglichkeiten im eigenen Haus bestehen und in der jeweiligen individuellen Situation sinnvoll sind. Problem: Details etwa zur Förderung sind alle noch ungeklärt, weil um das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) noch im parlamentarischen Verfahren gerungen wird.

Was steckt hinter der kommunalen Wärmeplanung?

Das Ingenieurbüro EGS-plan hat 20.750 Gebäude in Rastatt auf ihren Energieverbrauch analysiert. Darauf aufbauend wurde ein „Zielfoto“ für das Jahr 2040 angefertigt. Werden heute noch 96 Prozent der Wärme über Erdgas und Heizöl erzeugt, so sollen die fossilen Energieträger langfristig verdrängt werden: durch Sanierung, Effizienzsteigerung und dem überwiegenden Einsatz von Wärmepumpen. Eine stärkere Rolle sollen Energieträger wie Abwasser, Geothermie und grünes Gas spielen.

Ist die Wärmeplanung reine Vision?