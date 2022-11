Survival-Show „7 vs. Wild“

Knossi schwimmt um sein Leben: Organisationsfehler bringt gebürtigen Rastatter in Lebensgefahr

In der Survival-Show „7 vs. Wild“ musste Star Jens Knossalla um sein Leben schwimmen. Eine Panne brachte den gebürtigen Rastatter in Lebensgefahr. Was los war.