Körperverletzung: Familienstreit in Rastatt eskaliert

Ein Familienstreit ist am Donnerstag in Rastatt eskaliert. Zwei Frauen beleidigten sich auf offener Straße. Nun sucht die Polizei Zeugen

Ein Streit zwischen zwei Frauen ist am Donnerstag in Rastatt in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet. Auslöser war eine Familienangelegenheit, teilte die Polizei mit.

Die zwei Frauen trafen sich gegen 17.45 Uhr zufällig auf einem Parkplatz in der Poststraße. Dort begannen sie sich auf Grund von andauernden familiären Streitigkeiten zu streiten, zu beleidigen und körperlich zu attackieren.

Ein Passant versuchte den Streit zu schlichten als plötzlich ein weiterer Familienangehöriger dazukam. Dieser schlug auf einer der beiden Frauen ein.