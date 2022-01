Körperverletzung im Bahnhof Rastatt – Zeugen gesucht

Bei einem Angriff am Bahnhof Rastatt wurde ein 42-Jähriger am Kopf verletzt. Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagabend soll ein 42-Jähriger im Bahnhof Rastatt von zwei bislang unbekannten männlichen Personen attackiert und verletzt worden sein. Gegen 23:20 Uhr gingen mehrere Notrufe ein. Eine Streife des Polizeireviers Rastatt fand, laut Bundespolizei Offenburg, den Mann am Bahnhof Rastatt mit einer Kopfplatzwunde. Er gab gegenüber den Beamten an, zuvor auf dem Bahnsteig zu Gleis 1 von zwei bislang unbekannten männlichen Person attackiert worden zu sein.

Hierbei sollen diese auch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgefeuert haben. Beide sollen anschließend mit ihren Fahrrädern durch die Bahnhofsunterführung geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Personen verlief ergebnislos.

Der alkoholisierte 42-Jährige musste nach ärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu der Körperverletzung im Bahnhof Rastatt machen oder Hinweise auf die zwei bislang männlichen Tatverdächtigen geben kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.