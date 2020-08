Population sinkt seit 2013 stetig

Noch nie waren so wenige Saatkrähen in Rastatt wie 2020

Fast überall, wo sich Saatkrähen in der Nähe des Menschen ansiedeln, entstehen Konflikte. Auch in Rastatt war das mal so. Doch seit 2013 geht die Population stetig zurück. Mancher kann sich gar nicht mehr an Probleme mit dem Rabenvogel erinnern.