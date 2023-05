Kreisseniorenrat startet wieder Projekt „seniorenfreundlicher Service“

Im Landkreis Rastatt gibt es derzeit kein Geschäft mehr mit einer gültigen Zertifizierung „seniorenfreudlicher Service“. Der Kreisseniorenrat will das Projekt neu starten.

Die Menschen werden immer älter und damit auch die Kundengruppe der Seniorinnen und Senioren immer größer. Doch wo gibt es „seniorenfreundlichen Service“, was ist überhaupt darunter zu verstehen und wie erkennt man von außen, ob ein Geschäft oder anderer Dienstleister ein Herz für Ältere hat?

Antwort: Ein Aufkleber mit einem markengeschützten Logo an der Tür weist darauf hin. Geschäfte, die dieses Logo verwenden dürfen, sind zertifiziert. Derzeit gibt es allerdings kein einziges mehr im Landkreis Rastatt mit einem gültigen Logo. Doch das soll sich in Zukunft wieder ändern, sagt Doris Schmith-Velten, die Vorsitzende des Kreisseniorenrats Rastatt.

Aktion für Senioren wird befürwortet

Sabine Karle-Weiler, die Vorsitzendes des Rastatter Gewerbevereins RA3, befürwortet die Aktion. Es sei eine gute Sache für die Seniorinnen und Senioren dieser Stadt. Sie werde das Thema auch bei der nächsten Mitgliederversammlung im Kollegenkreis ansprechen, sagt sie im Gespräch mit dieser Zeitung.

Letzte Zertifizierung erfolgte 2019 in Bühlertal

Der seniorenfreundliche Service ist ein gemeinsames Projekt der Seniorenräte in Baden-Württemberg und nicht neu. Schon vor der Pandemie haben sich mehr als 130 Geschäfte im Landkreis zertifizieren lassen. „Die letzte Zertifizierung erfolgte 2019 in Bühlertal“, sagt Schmith-Velten in einem Pressegespräch.

Die Auszeichnung wird für drei Jahre vergeben. „Eine Rezertifizierung wäre längst überfällig“, so die 70-Jährige, doch Corona habe alles in den Hintergrund gedrängt. Da es manche Geschäfte inzwischen gar nicht mehr gibt und manche neu hinzugekommen sind, „fangen wir jetzt wieder ganz von vorne an“. Rastatt sei der Impulsgeber gewesen, daher soll der Start dort erfolgen, danach geht es dann weiter in Bühl.

Ehrenamtliche Begutachter für Senioren-Projekt gesucht

„Wir wollen die Zertifizierung flächendeckend anbieten“, formuliert die Kreisvorsitzende das Ziel. Und dafür werden viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht, die den Einzelhandel nach einem vom Landesseniorenrat erstellten Kriterienkatalog „allumfassend und projektbezogen“ unter die Lupe nehmen.

Zur Vorbereitung gibt es für die künftigen Begutachter im Juni eine Online-Schulung, und ein Gespräch. Danach macht der Kreisseniorenrat, der bei dem Projekt mit den örtlichen Seniorenräten zusammenarbeitet, die Termine aus. „Es geht darum, ein positives Zeichen zu setzen“, rührt Schmith-Velten schon mal die Werbetrommel bei den Geschäftsleuten zum Mitmachen.

Diese müssen mindestens 75 Prozent der Fragen zufriedenstellend beantworten können – das Ganze wird dann von einer Prüfungskommission ausgewertet und das Zertifikat im Erfolgsfall öffentlich überreicht.

„Das ist eine Win-win-Situation für die Geschäfte und für die Senioren“, sagt Schmith-Velten. Ältere Menschen seien heutzutage weitaus mobiler als früher und kaufen nicht nur im eigenen Wohnort, sondern auch in anderen Städten ein. Der Aufkleber zeige ihnen, wo ein seniorenfreundlicher Service besteht.

Viele Kleinigkeiten mit großer Wirkung

„Es sind oft Kleinigkeiten, die große Wirkung haben und vieles erleichtern“, weiß Schmith-Velten und nennt nur einige Beispiele für seniorenfreundlichen Service: Sind die Preisschilder so groß, dass sie auch Senioren lesen können? Liegen im Laden einige Lesebrillen parat, falls jemand seine Lesebrille vergessen hat? Gibt es Sitzgelegenheiten im Geschäft? Und wie sieht es mit der Freundlichkeit aus?