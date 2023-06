Erst Schüsse aus einer Schreckschusspistole im März, vor wenigen Tagen dann ein Raub: Gerät das Umfeld der Rastatter Discothek Freiraum in der Woogseestraße zu einem Kriminalitätsschwerpunkt?

Erst Schüsse aus einer Schreckschusspistole im März, vor wenigen Tagen dann ein Raub: Gerät das Umfeld der Rastatter Discothek Freiraum in der Woogseestraße zu einem Kriminalitätsschwerpunkt? Sowohl Polizei als auch Betreiber Thomas Schenkel winken ab. Gleichwohl rüstet der Nachtclub-Chef bei der Sicherheitstechnik nach.

Als Thomas Schenkel aus der Zeitung erfuhr, was angeblich am vergangenen späten Freitagabend auf dem Parkplatz seiner Disco passiert sein soll, konnte er sich nur wundern. Ein 22-Jähriger war gegen Mitternacht Opfer eines Raubs geworden. Mehrere Personen versuchten, ihm den Geldbeutel zu entreißen. Die Täter flüchteten mit der Bankkarte – und nahmen anschließend Buchungen von insgesamt 150 Euro vor.

Unbekannte rauben 22-jährigen auf dem Parkplatz aus

So war es im offiziellen Polizeibericht zu lesen. Doch die Straftat ereignete sich nicht auf dem Parkplatz des Freiraums, wie Schenkel nach einem Gespräch mit seinem Sicherheitspersonal beteuert. Tatort war demnach der Parkplatz einer angrenzenden Spedition. „Unser Laden war da noch gar nicht auf“, sagt der Discobetreiber. Ein Freund des Opfers sei zum Nachtclub gekommen und habe um Hilfe gebeten. Daraufhin habe einer seiner Mitarbeiter erwidert, er solle die Polizei alarmieren, gibt Schenkel seinen Kenntnisstand wieder.

Das sind nicht typische Gäste von uns. Thomas Schenkel, Betreiber des Freiraums

Aus Videoaufnahmen der Spedition weiß Schenkel außerdem, dass die Täter Jogginghosen trugen und mit dem Fahrrad unterwegs waren. „Das sind nicht typische Gäste von uns“, ist der Discochef überzeugt.

Während also die Tat am Freitag möglicherweise nicht im direkten Zusammenhang mit dem Freiraum steht, bleibt immer noch die Schießerei im März dieses Jahres auf dem Parkplatz der Disco in Erinnerung. Zwei Gruppen waren damals aneinandergeraten. Einer der Beteiligten zog eine Schreckschusswaffe und drückte mindestens neunmal ab.

Seit wenigen Tagen steht fest: Der Täter wird wohl nicht gefasst. Der Baden-Badener Staatsanwalt Michael Klose sagte dieser Redaktion, dass das Ermittlungsverfahren am 1. Juni eingestellt worden sei. Der Verdächtige besitze zwar eine Schreckschusspistole – aber auch einen entsprechenden kleinen Waffenschein. Letztlich habe man nicht beweisen können, dass er in jener Nacht beim Freiraum war und geschossen habe, so Klose.

Betreiber plant Einbau einer 360-Grad-Kamera

Schenkel hatte nach dem Vorfall reagiert, wie er im Gespräch mit dieser Redaktion berichtet. Zwei zusätzliche Kameras zur Beobachtung des Parkplatzes habe man installiert.

Die Leute wissen, dass wir bemüht sind. Thomas Schenkel, Betreiber des Freiraums

Außerdem sei gerade der Einbau einer 360-Grad-Kamera auf dem Parkplatz in Planung. „Die Leute wissen, dass wir bemüht sind“, ist der Betreiber überzeugt, dass die Gäste sicher feiern können. Schließlich seien je nach Anlass vier bis acht Sicherheitskräfte im Einsatz.

Der Nachtclubbetreiber betont, dass sich seit dem Vorfall im März nicht mehr Gravierendes ereignet habe. Auch die Rastatter Polizeichefin Nicole Eschelbach sagt, dass der Freiraum kein „gravierender Schwerpunkt“ in Sachen Kriminalität sei.

Zwar war man im laufenden Jahr bereits zu 15 Einsätzen in der Woogseestraße alarmiert worden. Gründe seien aber meist „szenetypische Vorkommnisse“ wie Ruhestörung oder Personen in hilfloser Lage aufgrund Alkoholkonsums. „Wir haben ein Auge drauf“, verweist Eschelbach auf Kontrollen der Streifen im Industriegebiet.