Am Montagmorgen wurde eine Bewohnerin, nach dem Brand ihrer Küche, eines Mehrfamilienhauses in Dillweißenstein mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte löste vermutlich ein technischer Defekt im Bereich der Dunstabzugshaube gegen 9.45 Uhr den Küchenbrand in der Erdgeschosswohnung aus. Nach den ersten Ermittlungen war es beim Erwärmen von Wasser auf dem Herd zu einem lauten Knall gekommen. Nachdem die Bewohnerin Hilfe geholt hatte, war der Raum bereits verraucht und es brannte im Bereich des Herds. Die Küche der Frau wurde letztlich komplett zerstört, die weiteren Wohnungen im Mehrfamilienhaus waren nach dem Einsatz der Feuerwehr aber für alle anderen Parteien weiter bewohnbar. Neben drei Polizeistreifen waren fünf Fahrzeuge der Feuerwehr sowie der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen am Brandort eingesetzt.