Die 29-Jährige ist am vergangenen Freitag einem vereinbarten Arzttermin ferngeblieben, bei dem eine notwendige Medikamentendosierung hätte besprochen werden sollen, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Die Vermisste verließ am Vormittag des 26. August 2023 ihre Wohnung in Kuppenheim und wurde seither nicht mehr gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Sandrine Merveille M. in einer hilflosen Lage befindet.

Derzeit gibt es keine Anzeichen auf eine Straftat. Die Gesuchte ist 169 Zentimeter groß, von kräftiger Statur und zentralafrikanischer Erscheinung. Sie hat lange schwarze Haare.

Hinweise gesucht

Zur getragenen Kleidung zum Zeitpunkt ihres Verschwindens liegen den Ermittlern keine Erkenntnisse vor.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes erbeten.