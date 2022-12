72-Jähriger missachtet rote Ampel und verursacht Unfall in Kuppenheim

Am Dienstagabend hat ein 72-Jähriger einen Unfall verursacht, in dem er eine rote Ampel überfahren hat. Seine Unfallgegnerin erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Dienstagabend um kurz vor 19 Uhr an einer Kreuzung in Kuppenheim. Die Polizei teilte mit, dass ein Autofahrer eine rote Ampel missachtet hatte. Der 72-jährige befuhr die K3737 von Bischweier in Richtung Muggensturm. Trotz des ihm angezeigten Rotlichts soll er in den Kreuzungsbereich eingefahren und mit einem anderen Fahrzeug, das bei grün gefahren war, kollidiert sein.

Die 22-jährige Fahrerin dieses Autos wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.