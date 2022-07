Aldi und Rewe reißen ihre Märkte in Kuppenheim ab und bauen neu

Die Nahversorger Aldi und Rewe wollen in Kuppenheim neue Märkte bauen. Der Gemeinderat begrüßte das Vorhaben. Nun soll eine Änderung des Bebauungsplan die Voraussetzungen schaffen.

Die Firmen Aldi und Rewe wollen am Nahversorgungsstandort „Teichäcker“ in Kuppenheim ihre Verkaufsfilialen modernisieren und erweitern. Dafür reißen sie ihre bestehenden Lebensmittelmärkte ab und bauen dort neu. Zuerst gibt es, voraussichtlich ab Sommer 2024, einen neuen, modernen Rewe. Im Anschluss daran soll der bis dahin geöffnete Aldi-Markt neu gebaut werden.

Im Einklang mit der Verwaltung begrüßt der Gemeinderat der Stadt die Vorhaben. Nicht nur, weil dadurch die Nahversorgung gesichert und gestärkt werde, sondern „auch aus städtebaulicher Sicht“. In seiner Sitzung am Montag beauftragte der Rat die Verwaltung, das Verfahren zur dritten Änderung des Bebauungsplans „Wörtel, Grossau (westlicher Teil), Teichäcker“ in die Wege zu leiten.

Einzelhandel reagiert auf verändertes Kundenverhalten

Nach den Worten von Bürgermeister Karsten Mußler (Freie Wähler) können die beiden Bauvorhaben „wegen der künftig geplanten Verkaufsfläche und der teilweise festgesetzten Baufenster“ nicht im Zuge des rechtskräftigen Bebauungsplans realisiert werden. Architekt Dietmar Buhlinger und die Vertreter von Rewe und Aldi stellten die Vorhaben in der Sitzung vor. Buhlinger verwies auf den Wandel in der Einzelhandelslandschaft. Die Wettbewerbsverhältnisse hätten sich geändert. Auch das Kundenverhalten und die Anforderungen an die Gebäude seien heute andere.

Beide Märkte seien 20 Jahre alt. „Die Architekturen stammen noch aus den 90ern“, sagte Buhlinger. „Die Kunden erwarten zeitgemäße Verkaufsflächen, ein erweitertes Warenangebot und eine attraktivere Produktpräsentation.“ Dazu gehörten auch niedrigere, leicht zugängliche Regale. Zudem sollen, der Corona-Pandemie geschuldet, die Abstände in den Gängen größer werden. Mit den beiden Projekten vergrößere sich die Verkaufsfläche um insgesamt 858 Quadratmeter, so Buhlinger.

Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche oder die verbrauchernahe Versorgung im und außerhalb des Einzugsgebietes könnten ausgeschlossen werden. Die aktuellen Pläne sind laut Bürgermeister Mußler mit dem Regionalverband Mittlerer Oberrhein und dem Regierungspräsidium Karlsruhe abgestimmt.

Rewe setzt auf Komfort und Nachhaltigkeit

Die Firma Rewe wollte ihre alte Filiale ursprünglich nur modernisieren, hat aber umdisponiert. Die derzeit genehmigte Verkaufsfläche beträgt 1.328 Quadratmeter. Sie soll auf 1.745 Quadratmeter, inklusive Backshop, aufgestockt werden. Rewe-Gebietsleiter Christian Timis versprach ein helles, freundliches, geräumiges und strukturiertes Gebäude mit hohem Einkaufskomfort. Rewe könne hier dem Wunsch der Kunden nach regionalen Produkten noch stärker Rechnung tragen. Das Unternehmen strebe die Autarkie von Öl und Gas an, setze auf Wärmerückgewinnung, grünen Strom und eine Architektur, die verstärkt Tageslicht nutze.

Aldi plant in Kuppenheim E-Ladestationen

Auch Vasilios Litrivis, Director Real Estate bei Aldi Süd, sprach von einer stärkeren Tageslichtnutzung, nannte Neuerungen in Sachen Energietechnik (Kälteanlage, Fotovoltaik) und berichtete, dass zwei E-Ladestationen errichtet werden sollen. Zum Sortiment teilte er mit, dass der Frischebereich stärker hervorgehoben werden soll. Der bestehende Markt hat eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern, der neue wird über 1.213 Quadratmeter verfügen.

An der Anzahl der Parkplätze ändere sich nichts. Was sich jedoch ändern oder verbessern soll, ist nach den Worten von Bürgermeister Mußler die Zufahrt zu den Märkten wie auch zum Cuppamare und zur Veranstaltungshalle. Daher wird im Bebauungsplan ein kleiner Kreisel an der Kreuzung Badstraße/Teichäckerstraße entwickelt. „Ein großer Kreisel auf der Murgtalstraße ist noch eine Zukunftsvision, die zu gegebener Zeit realisiert wird“, so Mußler.

Hintergrund Der Kuppenheimer Gemeinderat hat am Montag den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Kleinau“ im beschleunigten Verfahren gefasst. Das war auch nötig, denn andernfalls hätte die Raumordnungsbehörde einer Änderung des Bebauungsplans „Wörtel, Grossau (westlicher Teil), Teichäcker“ nicht zustimmen können, wie Bürgermeister Mußler sagte. Den früheren Bebauungsplan „Kleinau“ hob der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg im September 2007 auf, nachdem die Stadt Gaggenau Widerspruch gegen die Baugenehmigung für den Lidl-Markt eingelegt und ein Normenkontrollverfahren gegen den Bebauungsplan angestrengt hatte. Durch den Wegfall des Bebauungsplans fehlten der Stadt wesentliche Steuerungs-Instrumente, so Mußler. Der Lidl-Markt und die dm-Drogerie lägen aktuell in einem Gebiet, das nach Paragraf 34 Baugesetzbuch zu bewerten ist. Hier bestehe die Gefahr, dass sich auch in der „Kleinau“ großflächige Einzelhandelsmärkte gemäß Paragraf 34 „einfügen“ könnten.