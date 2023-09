Eine Fahrerin hatte am Montag auf der Bundesstraße in Kuppenheim die Kontrolle über ihr Auto verloren. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Betonwand.

Ein Auto ist am Montag auf der B 462 in Kuppenheim in eine Betonmauer geprallt.

Wie die Polizei miteilte, kam die Fahrerin auf der Abfahrt Kuppenheim-Ost aus unbekannten Gründen mit ihrem Auto ins Schleudern. Anschließend kollidierte sie mit einer angrenzenden Betonmauer.

Unfall endet mit 5.000 Euro Sachschaden

Die Frau erlitt keine Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie dennoch zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Das Auto der 38-Jährigen musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall ist ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstanden.