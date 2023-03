Auf dem Gelände der ehemaligen Kofferfabrik in Kuppenheim sollen drei Zeilenhäuser, sechs dreigeschossige Punkthäuser (Wohnwürfel) und ein L-förmiges Büro- und Geschäftsgebäude entstehen.

Auf dem historischen Areal der früheren Badischen Lederwaren- und Kofferfabrik Anton Kiefer in Kuppenheim soll bereits ab diesem Jahr ein CO 2 -neutrales Wohngebiet entstehen. Bezugsfertig soll das künftige Viertel „Zur alten Täschnerei“ Ende 2025 sein.

„Das ist unser Plan und daran halten wir fest“, sagte am Montag Bauherr Michael Kiefer, kurz bevor der Gemeinderat den angebotsbezogenen Bebauungsplan als Satzung beschloss.

Vorausgegangen waren die Beratung und Beschlussfassung über die Anregungen im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit waren laut Verwaltung nicht eingegangen.

Auf Grundlage der Anregungen seitens der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange wurde der Entwurf nur geringfügig geändert und ergänzt. Eine erneute Planoffenlage ist daher nicht notwendig.

Vertrag mit Immobilien-Firma wurde Anfang März notariell beurkundet

Bürgermeister Karsten Mußler (Freie Wähler) betonte, dass das innovative energetischen Vorzeigequartier mit seinen 143 Wohneinheiten gut zur Klimaschutzstrategie der Stadt passe. Auch teilte das Stadtoberhaupt mit, dass der städtebauliche Vertrag mit der Firma Kiefer Immobilien UG & Co. KG am 7. März notariell beurkundet wurde. Hierbei sei es zu kleineren redaktionellen Änderungen gekommen.

Unter anderem seien in Bezug auf die vorgesehene Flusswasserentnahme die Pläne dahingehend geändert worden, dass die Entnahme in technisch anderer Ausführung erfolgt. Geplant ist, einen kleinen Teil des Flusswassers zeitweise in die Energiezentrale des Quartiers zu leiten.

Dort gibt das Wasser seine Wärme über Wärmetauscher in das temperierte Nahwärmenetz ab. Im Sommer soll es zudem eine passive und zugleich klimaneutrale Gebäude-Kühlung ermöglichen.

Für die Übertragung eines Flurstücks an den Investor und eines Flurstücks an die Stadt sollen laut Mußler separate Übertragungsverträge geschlossen werden, sobald der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt hat.

Wie berichtet, will die Kiefer Immobilien UG & Co. KG als Eigentümerin des Geländes drei Zeilenhäuser, sechs dreigeschossige Punkthäuser (Wohnwürfel) und ein L-förmiges Büro- und Geschäftsgebäude bauen.