Das ist der Stand der Dinge beim Lückenschluss in Kuppenheim

Die Verkehrssituation brennt den Kuppenheimer Gemeinderäten und Bürgermeister Karsten Mußler unter den Nägeln und dennoch müssen sie sich in Geduld üben.

Frühestens 2029 rechnet das Regierungspräsidium Karlsruhe damit, dass das Planfeststellungsverfahren für die Ortsumfahrung Kuppenheim steht und mit dem Bau begonnen werden kann. Und auch nur dann, wenn es keine Klagen gegen das Bauprojekt gibt.

Helmut Wößner und Axel Speer vom zuständigen Fachreferat Straßenplanung am RP Karlsruhe erläuterten in der Gemeinderatssitzung das Procedere des Straßenbauprojekts für die kommenden Jahre.

Kuppenheimer wünschen sich seit 1967 eine Ortsumfahrung

Bereits in diesem Jahr wurden Flora und Fauna im Zuge der umweltfachlichen Planung kartiert, die weitgehend abgeschlossen werden konnte. So können frühzeitig Ausgleichsmaßnahmen für unter Schutz stehende Arten gefunden werden. Verzögert hat sich das Schallgutachten, weil sich auf die erste Ausschreibung keine Firma meldete.

Dies wird nochmals ausgeschrieben und soll jetzt im Januar 2023 in Angriff genommen werden. Die Vertreter des RP rechnen damit, dass Ende 2023 die Vorplanung beim Ministerium eingereicht werden kann.

Der Wunsch der Kuppenheimer nach einer Ortsumfahrung reicht zurück bis ins Jahr 1967. Erste konkrete Planungen gab es bereits in den 1990er Jahren, die jedoch im Bundesverkehrswegeplan als nicht dringlich eingestuft wurden.

Das hat sich 2016 geändert, der Lückenschluss B3 wurde in den Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen, die Ansiedlung von Mercedes-Benz hatte dabei eine Rolle gespielt. Die zweispurig geplante Ortsumfahrung wird eine Länge von 5,3 Kilometern haben und soll, Stand heute, 50 Millionen Euro kosten.

Derzeit sind zwei Varianten, die sich kaum in der Streckenführung unterscheiden, in Arbeit. Beide beginnen beim Autobahnanschluss Rastatt Süd, führen über die vierspurige Rheintalbahntrasse, den Krebsbach, die Hochspannungsleitungen, das Murgvorland und die Murg zum Kreisverkehr nördlich von Kuppenheim, wo sie an die bestehenden Straßen angeschlossen werden.

Dass mit zwei Varianten gearbeitet wird, sei notwendig, so die Vertreter des RP, um alle Eventualitäten auszuloten, damit das Bauvorhaben nicht in letzter Sekunde abgelehnt werden kann.

Als kritischen Punkt, der viel Raum benötigt, machten die Planer die Querung der vierspurigen Bahnlinie aus, wo die Umfahrung an die B3 anschließt. Erleichterung, dass sich endlich in Sachen Ortsumfahrung etwas tut, sieht anders aus. Das machten die Fragen und Stellungnahmen aller Fraktionen zu dem Bauvorhaben deutlich.

Es dauere alles viel zu lange, denn Kuppenheim ersticke bereits jetzt im Verkehr. Vor allem die großen LKW´s, die je nach Verkehrslage auf der B462 die Ortsdurchfahrt als Ausweichstrecke benutzen, bereiten den Gemeindepolitikern Sorgen.

Die nicht geringer werden, wenn sie die Entwicklung des ehemaligen Kronospan-Areals in Bischweier betrachten: 1000 LKW´s pro Tag sollen dazukommen, die das Verkehrsaufkommen zusätzlich steigern. Der Druck aus der Bevölkerung steigt, das machten die Gemeinderäte deutlich, die Präsentation durch das RP habe nicht beruhigen können.

Nicht nur Bürgermeister Karsten Mußler fragte nach, warum paralleles Arbeiten an den Planungen für dieses für die gesamte Region wichtige Projekt nicht möglich sei. Er hofft auf ein bereits terminiertes Gespräch mit Landesverkehrsminister Winfried Hermann, um das Verfahren vielleicht beschleunigen zu können.